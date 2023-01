Emre Can ricorda i problemi di salute: “Puoi avere tanti soldi, puoi avere tutto, ma la salute è la cosa più importante”

Il centrocampista tedesco del Borussia Dortmund, Emre Can, ha parlato del tumore alla tiroide scoperto nel 2018. Fu scoperto dai medici della Juventus, in quanto stava effettuando le visite mediche per il trasferimento tra le fila dei bianconeri. Il calciatore fu operato per un nodulo alla tiroide, le sue parole ai microfoni di Dazn: “Avevo un tumore alla tiroide e avevo urgente bisogno di un’operazione. Questo ha cambiato molto nella mia vita. Puoi avere tanti soldi, puoi avere tutto, ma la salute è la cosa più importante. Fa parte della vita, consiglio a tutti di fare dei controlli. Non importa quanto crediamo di essere sani; se scopriamo queste cose in tempo, si può agire. Sono estremamente grato ai dottori: un paio di mesi dopo le visite mediche con la Juve mi chiamarono. Non sapevo nemmeno cosa stesse succedendo, non avevo mai sentito parlare di tiroide e non sapevo che potesse esserci un tumore. Il trasferimento a Torino è valso anche solo per questo”.

Foto: Twitter ufficiale Borussia Dortmund