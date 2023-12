Emre Can: “Pressiamo poco, gli avversari giocano meglio. Dobbiamo unirci perché le cose non possono continuare così”

Emre Can centrocampista del Borussia Dortmund, ex Juventus e Liverpool, ha parlato ai canali del club del periodo negativo della squadra, nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions: “Ognuno di noi dovrebbe fare mea culpa, io per primo. Pressiamo poco e non siamo abbastanza coraggiosi quando abbiamo la palla. Siamo sempre sotto pressione perché gli avversari giocano meglio. Dobbiamo unirci perché le cose non possono continuare così”.

Foto: twitter Borussia