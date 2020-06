Emre Can e un gol dal sapore di Champions: “Tutto meritato, sono veramente fiero”

Un gol per non smettere di lottare. Il successo del Bayern Monaco sul Leverkusen avvicina i bavaresi al titolo, ma il Borussia Dortmund non intende arrendersi. I gialloneri si impongono contro l’Hertha Berlino grazie alla rete di Emre Can, che fa consolidare il secondo posto alla squadra di Favre, con la qualificazione alla Champions League praticamente ipotecata (+7 sul quinto posto). Dopo il match, lo stesso Emre Can ha parlato così ai media tedeschi: “Sono veramente fiero quando viene notata una mia bella prestazione. È stato difficile, ma siamo riusciti a segnare. Non avevamo concretizzato qualche occasione, poi sono riuscito a segnare io. Senza il supporto dei tifosi viene a mancare qualcosa durante la partita, ma penso abbiamo meritato tutto, avremmo potuto segnare anche di più”.

