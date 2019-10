Emre Can: “Al momento non sono felice. Spero di avere la mia occasione”

Non è un momento semplice quello che sta vivendo Emre Can. Il centrocampista tedesco è stato escluso dalla lista Champions della Juventus e non sta avendo molte occasioni per dimostrare il proprio valore neanche in campionato. Convocato e schierato titolare nella sfida tra la sua Germania e l’Argentina, il centrocampista ha parlato di questo in zona mista: “Al momento non sono felice. Non sto giocando molto, al contrario della scorsa stagione, nella quale ho giocato gare importanti. Come posso migliorare la situazione? Facendo bene. Non ho ancora avuto la mia occasione, ma credo che l’avrò al mio ritorno. Sono molto grato a Joachim Loew, perché mi ha convocato pur non giocando molto. Mi ha dato una chance, per questo sono felice di essere sceso in campo“.

Foto: twitter Argentina