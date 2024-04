Emre Can: “A Madrid senza paura, andremo per vincere”

Emre Can, centrocampista del Borussia Dortmund, ex Liverpool e Juventus, ha parlato ai canali del club tedesco in vista della gara di mercoledì contro l’Atletico Madrid.

Queste le sue parole: “Sarà una bellissima partita. Andiamo a Madrid come Borussia Dortmund e vogliamo vincere, giocando con fiducia per provare a passare in vantaggio dopo la prima partita. Non dobbiamo avere paura, sappiamo che troveremo un ambiente caldo, ma lo troveranno anche loro al ritorno”.

Sul percorso: “In Champions League quest’anno abbiamo ottenuto già molto, meritiamo di essere qui. Non dobbiamo nasconderci, abbiamo già dimostrato il nostro valore tra fase a gironi e ottavi. Mercoledì dovremo essere compatti, gestire bene le transizioni e stare attenti ai contropiedi dell’Atletico. Se riusciremo a farlo bene, potremo tenere loro testa. Ma anche l’Atletico dovrà farsi trovare pronto, abbiamo un’ottima squadra. Siamo entusiasti come i nostri tifosi”.

Su Simeone: “L’allenatore dell’Atletico, Simeone, è molto appassionato e vicino alla sua squadra. I giocatori vogliono fare il meglio per lui e si vede, altrimenti non sarebbero arrivati ai quarti. Non vedo l’ora, la partita sarà speciale. Lo stadio sarà bellissimo e troveremo una grande atmosfera, dipende tutto da noi. Proveremo a vincere”.

Foto: twitter Emre Can