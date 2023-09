Empoli-Zanetti, la fiducia è finita ieri. Cremonese, a forte rischio Ballardini

La fiducia tra Paolo Zanetti e l’Empoli è finita ieri, con i fatti (rovinosa sconfitta in casa della Roma) e a parole (ha parlato il diretto sportivo Accardi che non ha nascosto la necessità di fare valutazione urgenti). L’Empoli ha deciso di sollevare Zanetti, pur avendo fatto un mercato insufficiente (incomprensibile il ritorno di Destro) e pur avendo l’attuale allenatore un contratto fino al 2025 con opzione. Non sono piaciute le scelte tattiche, l’Empoli può anche cambiare modulo senza snaturare e il 4-3-1-2 resta il principale riferimento. Andreazzoli ha avuto già contatti, in caso di svolta sarebbe lui in cima. E la decisione dell’Empoli c’è stata, dovrebbe trattarsi di un dietrofront per rimangiarsi una decisione già presa. A forte rischio in Serie B la posizione di Davide Ballardini, malgrado il pareggio di Reggio Emilia malgrado due gol di svantaggio. La proprietà non è soddisfatta, una decisione definitiva verrà presa nel pomeriggio entro le 18. Ma se proprio Ballardini dovesse restare, gli verrebbe data una possibilità ancora, non di più, a conferma che il rapporto è tutt’altro che saldo. Secondo quanto riportato da Sportitalia, c’è Giovanni Stroppa in cima alla lista della Cremonese in caso di esonero di Ballardini.

Foto: Instagram Empoli