Empoli, un 2022 da incubo. Zero vittorie e difesa colabrodo per Andreazzoli

Non è iniziato nel migliore dei modi il 2022 dell’Empoli. È più giusto dire come sia stato un anno da incubo finora, viste le zero vittorie della squadra di Andreazzoli e i soli sette punti messi in saccoccia. Nessun problema in ottica salvezza, con i toscani ampiamente salvi a causa dei numeri super fatti registrare nel girone d’andata. L’involuzione degli azzurri è però evidente e lo dimostra il dato sulle reti incassate al ritorno dalla sosta natalizia: ben 26, per un totale di 60 reti incassate in campionato (terza peggior difesa). Ad Andreazzoli il compito di concludere l’annata nel miglior dei modi, magari tornando al successo a quasi quattro mesi di distanza.

FOTO: Sito Empoli