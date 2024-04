Empoli, tre punti di platino con Cambiaghi-Cancellieri-Niang. Al Toro non basta un doppio Zapata

Tre punti fondamentali per l’Empoli che batte 3-2 il Torino, ottenendo un successo fondamentale per la corsa salvezza, in un finale davvero incredibile al Castellani. Un successo che arriva quasi due mesi dopo, dopo 4 sconfitte di fila e che rilancia la corsa dei toscani. Un ko pesante per il Torino, un duro colpo per le ambizioni dei granata in ottica Europa.

Empoli che parte forte, passando in vantaggio con Cambiaghi al 6′. Il Torino risponde, Zapata ha una grande chance di testa, ma l’attaccante fallisce un importante gol di testa. Ma il colombiano si riscatta al 60′, trovando la rete del pareggio.

Il Torino a questo punto prova a vincerla, ha le chance per trovare il 2-1, ma si sbilancia e al 74′ trova il contropiede perfetto dell’Empoli, con Cancellieri che segna il gol del 2-1 pesantissimo. L’Empoli si difende con ordine, il Torino prova gli assalti finali. E al 92′ è ancora Zapata a gelare il Castellani, trovando il 2-2 che potrebbe spezzare le gambe ai toscani.

Ma l’Empoli ci crede e non si abbatte e all’ultimo respiro trova il 3-2 con Niang che fa esplodere lo stadio e regala un successo troppo importante ai suoi.

L’Empoli infatti sale a 28 punti, scavalcando in un colpo Sassuolo, Frosinone, Verona e Cagliari. Per il Torino, rammarico, i granata restano a 44 punti.

Foto: twitter Empoli