Empoli-Torino, le formazioni ufficiali

Alle 15:00 scendono in campo Empoli e Torino, al Castellani si gioca la terza partita della 20ᵃ giornata di Serie A. Gli azzurri, decimi in classifica con venticinque punti, affrontano la squadra di Juric (ottava con appena un punto in più). Le scelte dei due tecnici:

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace; Bandinelli, Marin, Akpa Akpro; Baldanzi; Satriano, Caputo. All: Zanetti

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Bayeye, Ricci, Linetty, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Seck. All: Juric.

Foto: Instagram ufficiale Empoli