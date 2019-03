Empoli, tegola La Gumina: lesione al legamento collaterale del ginocchio

Brutto momento in casa Empoli. Dopo la sconfitta per 2-1 in casa della Roma e una zona salvezza sempre più a rischio, il club toscano deve fare i conti con l’infortunio di Antonio La Gumina. Come apparso sul sito ufficiale della società toscana, gli accertamenti eseguiti all’attaccante hanno evidenziato una lesione al legamento collaterale esterno del ginocchio destro. Nei prossimi giorni, La Gumina si sottoporrà ad ulteriori accertamenti specialistici.

Foto: Sito Empoli