Empoli, si presenta Andreazzoli: “Qui mi sento a casa. Devo completare un percorso”

Giornata di presentazione in casa Empoli con la conferenza stampa di mister Aurelio Andreazzoli che torna dopo alcuni anni e la promozione dell’anno scorso con Dionisi.

Queste le parole del tecnico: “Ho una bella sensazione, mi sento a casa mia, ho rivisto tanta gente che mi mancava di rivedere e riabbracciare. Questa è l’occasione per completare un discorso che ci ha lasciato l’amaro in bocca. Dentro di me sento la necessità di completare questo lavoro cominciato qualche tempo fa. Mi auguravo che potesse accadere ed è successo. Sono carico e pronto a dare il massimo, l’entusiasmo è a mille”.

Lavoro con i giovani: “Non vedo l’ora. Io credo che coi ragazzi bisogna avere molta pazienza. La fretta è una cattiva consigliera, farò di tutto per farli crescere come è giusto che sia, quindi presumo che una squadra debba avere una struttura da consolidare con molte certezze che ci sono già. Mi auguro di essere degno di questo posto da occupare. Collaborazione con De Rossi? Non c’è mai stato niente, non so nemmeno da dove sia venuta fuori la notizia”.

Foto: Twitter Empoli