Empoli, si ferma Vicario: salta l’Atalanta. Il report

Brutte notizie per l’Empoli e Gugliamo Vicario. Il portiere sarà costretto a saltare la prossima gara di Serie A contro l’Atalanta e non potrà rispondere all’eventuale convocazione del ct Roberto Mancini. L’estremo difensore ha svolto degli esami, non sono emerse lesioni ma dovrà stare a riposo. Il report del club: “Empoli Football Club comunica che gli esami svolti sul calciatore Guglielmo Vicario, per monitorare il trauma contusivo subito nelle scorse settimane, hanno nuovamente escluso lesioni. Il quadro clinico emerso ha però consigliato un periodo di riposo dall’attività sportiva al fine di ristabilire al meglio la condizione del calciatore. L’atleta non sarà disponibile per la prossima gara contro l’Atalanta e non potrà rispondere all’eventuale convocazione della nazionale italiana del Ct Roberto Mancini. Il calciatore sarà seguito costantemente dallo staff medico sanitario azzurro, al fine di valutare al meglio il suo rientro in gruppo e la ripresa della normale attività”.

Foto: Instagram Vicario