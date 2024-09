Empoli show: passa anche a Cagliari con Colombo e Sebastiano Esposito

L’Empoli conferma di attraversare un eccellente momento di forma e conquista la seconda vittoria in campionato: dopo l’impresa sul campo della Roma, un’altra vittoria a Cagliari con un gol per tempo (Colombo al 32, Sebastiano Esposito al 49’). L’Empoli raggiunge il Napoli a quota 9, secondo posto in classifica e ulteriore conferma dell’eccellente lavoro fatto fin qui da Roberto D’Aversa. Dopo una fase di studio (Cagliari vicino al gol al 19’, provvidenziale Esposito su Deiola), il gol dei toscani al 32’: iniziativa di Anjorin, schierato dall’inizio, e diagonale imprendibile di Colombo. In avvio di ripresa, esattamente al 4’, il raddoppio di Salvatore Esposito su un cross da sinistra e dopo il primo tentativo respinto da Scuffet. Per Esposito si tratta del primo gol su azione in Serie A, il secondo complessivo. Il Cagliari prova a reagire, ma senza essere molto incisivo, in pieno recupero bravi Vasquez su Gaetano da distanza ravvicinata. L’Empoli, che aveva sfiorato il tris con Esposito, conquista tre punti importantissimi.

Foto: twitter empoli