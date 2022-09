Empoli-Roma, le formazioni ufficiali

A chiudere la 6° giornata di Serie A sarà la partita che vedrà in campo Empoli e Roma, match in programma per le ore 20.45 al Castellani. In attesa del fischio d’inizio ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano. All Zanetti

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All Mourinho

Foto: Twitter Serie A