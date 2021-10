Empoli nella storia: 3 gol a segno in 13 minuti in Serie A, 4 in un tempo. Non era mai accaduto

L’Empoli ha scritto un piccolo pezzo di storia del club, in questo pomeriggio all’Arechi contro la Salernitana. I toscani sono in vantaggio per 4-0 contro i granata, frutto di 3 gol messi a segno nei primi 13 minuti del match, in cui la Salernitana aveva anche trovato il pareggio con Simy, annullato poi per fuorigioco.

A rendere ancora più storico il pomeriggio, anche il quarto gol, su calcio di rigore, al 45′, che ha fissato il punteggio sul 4-0.

Mai l’Empoli aveva segnato 3 gol in 13 minuti e addirittura 4 in un tempo, e pochissime squadre c’erano riuscite. Tra l’altro, considerando che è in trasferta, in uno scontro diretto per la salvezza e alla prima con il nuovo allenatore in casa campana (Colantuono al posto di Castori), rende tutto più clamoroso.

Ovviamente anche per la Salernitana è un record, negativo, mai aveva incassato 3 gol in 13 minuti in massima serie e 4 gol in un tempo.

Foto: Twitter Empoli