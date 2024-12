Empoli, lesione del crociato per Pellegri. Il comunicato

La bella vittoria di ieri col Verona, trova quest’oggi un retrogusto amaro per via degli esiti degli esami strumentali al quale si è sottoposto Pietro Pellegri. Il giocatore di proprietà del Torino, si è accasciato al suolo dopo uno scontro di gioco, chiedendo immediatamente il cambio. Lesione del legamento crociato per l’attaccante, sfortunatissimo dal punto di vista degli infortuni anche in questa stagione. Una batosta non da poco per D’Aversa, che proprio nella punta classe 2001 aveva trovato gol, dedizione e lavoro per la squadra.

Il comunicato: “Empoli Football Club comunica che gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto in data odierna il calciatore Pietro Pellegri, uscito durante la gara di ieri contro il Verona, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”.

Foto: Instagram Empoli