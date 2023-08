Empoli, lesione dei legamenti della caviglia per Caprile. La nota del club

Brutat grana per l’Empoli che dovrà fare a meno del talentuoso portiere, Elia Caprile, per diversi mesi, a causa di una lesione ai legamenti della caviglia destra per il giocatore.

Questa la nota del club: “Empoli Football comunica che gli accertamenti eseguiti questo pomeriggio sul calciatore Elia Caprile hanno confermato l’ipotesi di lesione capsulo legamentosa della caviglia destra. Il calciatore proseguirà il trattamento fisioterapico e riabilitativo già intrapreso con lo staff sanitario azzurro”.

Foto: twitter Empoli