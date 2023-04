Attimi di paura a Empoli dove, prima della partita contro il Lecce, si è sviluppato un principio di incendio prontamente domato dai Vigili del Fuoco. La situazione è sotto controllo: l’allarme sembra per ora rientrato. Sono in corso sopralluoghi per capire meglio l’origine del cortocircuito. Stando quanto riferito da Dazn, è in corso la riunione per decidere quando verrà giocata la gara.

Foto: Instagram Empoli