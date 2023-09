Empoli, l’avvio di stagione è tra i peggiori in Serie A: zero gol fatti, dodici subiti e quattro sconfitte

Sono ore di riflessione in casa Empoli dopo il 7-0 incassato a Roma contro i giallorossi di José Mourinho. Gli Azzurri guidati dal tecnico Paolo Zanetti, ultimissimi in classifica, hanno fatto zero gol, subiti 12 e zero punti conquistati durante le prime quattro giornate di Serie A. Gli Azzurri hanno registrato una delle peggiori partenze per una squadra di Serie A, a pari merito con il Padova della stagione 94-95, che in quattro giornate ha registrato lo stesso score. Nonostante l’avvio shock, il Padova riuscì comunque a salvarsi al termine della stagione. Peggio di loro solo il Sassuolo di Eusebio Di Francesco nel 2013-2014. I neroverdi alla quarta giornata avevano infatti subito ben quindici reti, pur avendone trovata una all’attivo. Tuttavia, anche i neroverdi riuscirono a centrare la salvezza.

Foto: Instagram Empoli