Allegri: “Domani forse Kean al posto di Vlahovic o Morata. E Dybala tornerà in Coppa Italia”

Tornare alla vittoria in campionato dopo due pareggi consecutivi e mantenere un passo che permetterebbe di centrare il quarto posto: è questo l’obiettivo della Juventus di Massimiliano Allegri, che domani pomeriggio scenderà in campo al Castellani di Empoli in una sfida in programma alle ore 18. Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, l’allenatore bianconero ha parlato delle possibili scelte di formazione.

Il tecnico parte con l’analisi della situazione infortuni: “Valuterò oggi la situazione, anche in base a chi starà bene in difesa, Bonucci ha giocato un tempo e non era in previsione. Gli altri che ho stanno bene, dispiace per McKennie che è l’unico calciatore con caratteristiche diverse a centrocampo. Lo aspettiamo, come per Kaio Jeorge e Chiesa. Dopo ci sarà il rientro di Bernardeschi, vediamo la prossima settimana, sta procedendo bene. Dybala potrebbe esserci con la Fiorentina (in Coppa Italia, ndr), vedremo Rugani. Chiellini per tutta la settimana non sarà a disposizione, così come Alex Sandro per la gara di domani, ha preso un colpo”.

Su Kean: “Potrebbe giocare, se lo dovesse fare riposerà uno fra Vlahovic e Morata. Se scenderà in campo dovrà fare una buona partita e mettersi a disposizione. Quando gioca ha sempre occasioni per fare gol, lo vedo sereno”.

Foto: Twitter Juventus