Empoli-Juve, lo sfottò di Henderson a Vlahovic: “Oh, 80 milioni”

Dopo il -10 inflitto dalla Corte Federale, per la Juventus la serata si è conclusa nel peggiore dei modi con il 4-1 rimediato in casa dell’Empoli. In particolare c’è un episodio curioso che riguarda il centrocampista empolese Liam Henderson e Dusan Vlahovic. Il giocatore dell’Empoli avrebbe irriso il serbo con una frase che non lascia spazio a interpretazioni: “Uuh, 80 milioni oh”.

Foto: Instagram Vlahovic / Twitter Empoli