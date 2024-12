Empoli, intervento alla spalla per Solbakken. Il comunicato

Non un bel periodo per l’Empoli dal punto di vista degli infortuni. D’Aversa dovrà fare a meno anche di Solbakken, sottoposto quest’oggi a un intervento chirurgico alla spalla dopo una lussazione avvenuta in allenamento, la scorsa settimana. Qui di seguito il comunicato.

“Empoli Football Club comunica che il calciatore Ola Selvaag Solbakken è stato sottoposto ad intervento chirurgico a seguito della lussazione alla spalla sinistra riportata la scorsa settimana durante una seduta di allenamento”.

Foto: Instagram Empoli