Empoli in Serie A, Tutino lancia la Salernitana al secondo posto. Il Monza batte il Lecce di misura

Si è conclusa la 36a giornata di Serie B: Empoli matematicamente promosso in Serie A per la settima volta della sua storia dopo il netto 4-0 rifilato al Cosenza: Mancuso (rigore), doppietta di La Mantia e Bajrami firmano la festa per la squadra di Dionisi. Salernitana che acciuffa il secondo posto a Lignano Sabbiadoro: a Gondo risponde Misuraca, ma al 95′ Tutino su rigore regala il 2-1 ai campani. Il Monza passa di misura con la rete di Barberis al Brianteo contro il Lecce. Dopo l’Empoli primissimo a 70, la Salernitana sale al secondo posto con 63 punti, Lecce e Monza seguono a 61: il finale di stagione sarà più che avvincente.

Chievo-Cremonese 1-1

Cittadella-Entella 1-0

Empoli-Cosenza 4-0

Vicenza-Brescia 0-3

Monza-Lecce 1-0

Pescara-Reggiana 1-0

Pisa-Venezia 2-2

Pordenone-Salernitana 1-2

Reggina-Ascoli 2-2

Spal-Frosinone 0-1 CLASSIFICA:

Empoli 70

Salernitana 63

Lecce 61

Monza 61

Venezia 57

Cittadella 56

Chievo 50

Brescia 50

Spal 50

Reggina 49

Frosinone 46

Cremonese 45

Pisa 45

L.R. Vicenza 44

Pordenone 41

Ascoli 41

Cosenza 35

Reggiana 34

Pescara 32

Virtus Entella 23

Foto: Twitter Empoli