Empoli, in chiusura Bastoni dallo Spezia

Simone Bastoni potrebbe tornare in Serie A. L’Empoli proverà a chiudere questa sessione di calciomercato regalando il terzino (che può giocare anche come centrocampista) a Paolo Zanetti. La trattativa con lo Spezia è in chiusura sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Foto: Transfermakt