Empoli, Gemmi: “Esposito è una delle nostre idee, stiamo valutando e non abbiamo fretta”

Nel corso della conferenza stampa odierna, in cui è stato anche presentato il neo allenatore Roberto D’Aversa, il d.s. dell’Empoli, Roberto Gemmi, ha parlato del mercato del club, soffermandosi su Sebastiano Esposito. Queste le parole di Gemmi: “Esposito è una trattativa che non si è arenata ma è una delle nostre idee, stiamo valutando e non abbiamo fretta”.

Il d.s. ha poi continuato: “L’impatto è stato molto positivo, so bene dopo tanta gavetta il duro lavoro che mi aspetta. Mi ha stupito la passione che c’è. Non faccio nomi, abbiamo fatto delle chiacchierate ma non siamo nello stop di chiusura dell’accordo. I nomi sono quelli che stanno uscendo, la nostra pagina non è tutta da scrivere. Qui abbiamo un pacchetto di giovani che valuteremo in modo approfondito, ci sono dei ragazzi che hanno fatto cose importanti in categorie inferiori. A volte ti scervelli, poi la situazione ce l’hai in casa. Bisogna correggere e amplificarla la pagina. Le urgenze sono secondo me dove manchiamo in maniera evidente, ossia portiere, difensore e attaccante. Cercheremo di chiudere entro la settimana prossima, il timing del mercato è complicato”.

Foto: twitter Empoli