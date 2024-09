Empoli, Gemmi: “Abbiamo sempre investito e continueremo a farlo. Fazzini? Ha avuto offerte, ma lo abbiamo tenuto”

Il direttore sportivo dell’Empoli, Roberto Gemmi, ha parlato in Conferenza Stampa del mercato effettuato in questa sessione estiva, ritenendolo soddisfacente. Ha poi dichiarato di aver deciso, di comune accordo con la società, di aver rifiutato delle offerte pervenute per Jacopo Fazzini, talento azzurro.

Sul mercato: “Il mercato dell’Empoli rispecchia quello delle altre squadre, non siamo in difficoltà. Altrimenti diamo un segnale travisante, abbiamo sempre investito e continueremo a farlo. Chiunque vuole vendere a cifre superiori, ma poi c’è da fare i conti col mercato. Il campo dirà se avremo fatto la rosa giusta”.

Su Fazzini: “Fazzini ha avuto mercato, c’è stato molto più di un sondaggio, ma col presidente abbiamo deciso di tenerlo. Lo inserisco tra gli acquisti, Empoli è la situazione migliore per lui per migliorare”.

Foto: twitter Empoli