Empoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Alle ore 15 Empoli e Fiorentina scenderanno in campo allo Stadio Castellani nel primo dei due match in programma in questo primo pomeriggio di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali:

EMPOLI (3-4-1-2) Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. Allenatore: Nicola.

FIORENTINA (4-2-3-1) Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Allenatore: Italiano.

Foto: Twitter F.C. Inter