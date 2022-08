Empoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali

La seconda giornata di campionato di Serie A propone, oltre al big match tra Atalanta e Milan, un derby tutto toscano tra Empoli e Fiorentina. Il fischio d’inizio del match è fissato alle 18.30. In attesa di vedere le due squadre scendere in campo, sui canali ufficiali dei rispettivi club sono state pubblicate le formazioni ufficiali. Eccole di seguito:

Empoli(4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismaijli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin Bandinelli; Bajrami; Destro, Lammers. All. Zanetti

Fiorentina(4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Quarta, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Ikone, Jovic, Saponara. All. Italiano.

Foto: Twitter Fiorentina