Empoli, Ebuehi si ferma dopo il Bologna. Esami nei prossimi giorni

Oltre al danno per la sconfitta all’ultimo respiro contro il Bologna, anche la beffa per l’Empoli di Davide Nicola. “Mi dispiace aver perso Ebuehi perché ci dava qualcosa in più, anche fisicamente“, Queste le parole del tecnico dei toscani nel post match sulle condizioni del difensore. Il terzino è infatti stato costretto ad uscire prima della fine della partita per un infortunio al ginocchio dovuto ad una caduta scomposta. Decisivi gli esami dei prossimi giorni per capire l’entità dell’infortunio.

Foto: Twitter Empoli