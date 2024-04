Empoli, Ebuehi è stato operato al ginocchio destro: stagione finita per il difensore

Stagione conclusa per Tyronne Ebuehi. Il difensore dell’Empoli, come comunicato con la seguente nota dal club toscano, è stato operato ieri per ricostruire il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Intervento che è perfettamente riuscito:

“Empoli Football Club comunica che nella giornata di ieri il calciatore Tyronne Ebuehi è stato sottoposto ad intervento di ricostruzione legamento crociato anteriore del ginocchio destro, lesionatosi nel corso della gara contro il Bologna. L’intervento, eseguito presso la Clinica Ortopedica OCON di Hengelo dal professor Roy Hoogeslag alla presenza dello staff medico azzurro, è perfettamente riuscito. L’atleta rimarrà alcuni giorni in ospedale, iniziando fin da subito il percorso riabilitativo”.

Foto: Twitter Empoli