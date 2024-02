Empoli e Udinese, assalto fallito: soltanto un punto contro Genoa e Monza

Alle 15 di oggi, sabato 3 febbraio, si sono giocate due partite di Serie A, valevoli per la 23esima giornata. A scontrarsi sono state Empoli-Genoa e Udinese-Monza.

Il primo tempo di Empoli-Genoa è stato più tattico che piacevole da vedere, con poche occasioni da entrambe le parti. Difatti, si è concluso con 6 tiri per la squadra di casa ed uno per quella ospite, con solo un tiro in porta da parte dei toscani. Prima frazione di gioco che si è giocata più a centrocampo che altrove, con degli attacchi sterili ed un Gudmundsson sicuramente non nella sua migliore giornata. Nel secondo tempo succede qualcosa di più, al 52esimo primo squillo pericoloso dell’Empoli che con l’esterno Cambiaghi colpisce il palo. Dopo aver calciato verso il secondo palo, l’attaccante dell’Empoli trova la deviazione di un difensore che fa finire il pallone sul legno alla destra di Martinez. Si tratta del settimo palo colpito dalla squadra toscana in questa stagione. Al 77esimo momento chiave per il Genoa, difatti fa il suo ingresso in campo e debutto l’attaccante portoghese Vitinha, nuovo acquisto del mercato di gennaio. Al 92esimo arriva il rosso per il difensore rossoblù Koni De Winter che era già stato ammonito e riceve il doppio giallo. Finisce dunque 0 a 0 il match al Carlo Castellani di Empoli. Risultato che lascia invariata la classifica con il Genoa 11esimo a 29 punti e l’Empoli 19esimo ancora in zona retrocessione a 18 punti.

Ad Udine, invece, il primo tempo è stato sicuramente più spumeggiante con la squadra di casa estremamente pericolosa in zona offensiva. La squadra di Cioffi ha più volte sfiorato il gol iniziando già dall’8 minuto dove il Monza si salva dopo un’azione insistita che ha visto ben tre conclusioni della squadra bianconera, prima Lucca che trova la risposta di Di Gregorio, poi Payero che viene respinto da Marì ed infine Lovric che calcia fuori. Ancora Payero al 18esimo sfiora il palo con una conclusione a giro, mentre al minuto 29 si fa vedere anche Thauvin respinto ancora da Marì. Al 34esimo Di Gregorio nuovamente decisivo sul tiro di Thauvin e al 43esimo sempre il portiere italiano in forma super a salvare la squadra brianzola sul tiro di Lucca. Nel secondo tempo, succede poco e niente. Da segnalare al minuto 89, un corner battuto da Ciurria ad uscire sul secondo palo, palla che trova la testa del difensore del Monza Marì, ma mentre il pallone sta per finire in rete con Okoye battuto, il centrocampista Sandi Lovric salva tutto sulla linea. Viene così mantenuta la situazione di pareggio e la partita ad Udine finisce sullo 0 a 0. Sicuramente un risultato che sta più stretto all’Udinese (non solo in chiave salvezza, ma anche per quanto visto effettivamente sul campo) piuttosto che al Monza.