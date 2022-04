Empoli e Spezia non si fanno male: finisce 0-0 al Castellani

Finisce con il risultato ad occhiali la gara tra Empoli e Spezia. Un pareggio che alla fine accontenta entrambe, in vista della corsa verso la salvezza.

Gara non bellissima, con non moltissime emozioni, da una parte e dall’altra. Nel primo tempo, occasione per Agudelo al 38′, replicata poi da Pinamonti, pochi minuti dopo.

Nella ripresa, Provedel decisivo su La Mantia al 67′, al 70′ chance per Asllani, che sfiora la traversa.

All’86’ è Vicario a superarsi su Verde, così come Provedel salva su Benassi allo scoccare del 90′.

Finisce 0-0, un buon punto per entrambe per muovere la classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione.