Empoli, Devis Vásquez: “Sono qui per imparare. A me aiuta l’altezza”

Giornata di presentazioni ufficiali in casa dell’Empoli, dove per la prima volta ha parlato ai microfoni il nuovo innesto Devis Vásquez, portiere arrivato in prestito dal Milan: “Ho scelto Empoli perché è una bella piazza in cui posso farmi vedere, c’erano tante squadre che mi volevano ma non ho avuto dubbi nello scegliere l’Empoli. I compagni sono bravissimi ragazzi, lo staff anche, sono felicissimo di essere qui. Per me è una bella opportunità”. Vasquez ha anche parlato delle sue caratteristiche principali: “A me aiuta l’altezza, sono bravo a giocare coi piedi e nelle uscite. Questa è una cosa che mi fa fare la differenza ma sono qui per imparare. Mi piace uscire da dietro e giocare coi piedi. Per me è un nel modo di giocare”.

Foto: profilo twitter Empoli Football Club Official