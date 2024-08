Empoli, D’Aversa: “Temo l’effetto Dybala. Solbakken non è al 100%”

D’Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’insidiosa trasferta del suo Empoli contro la Roma. Il tecnico dei toscani teme l’effetto Dybala: “Naturalmente sarà una partita diversa, troveremo un ambiente caldo rafforzato dalla permanenza di Dybala. Col Monza abbiamo avuto occasioni ma non siamo riusciti a vincere, all’Olimpico sarà un’altra storia perché contro certe grandi squadre devi dare più del 100%. Di fronte abbiamo una squadra più forte, ma dobbiamo avere coraggio portandoli a fare una partite che non gli piace fare. Dovremo essere bravi in tutte e due le fasi”. Sul nuovo acquisto Solbakken: “Ha caratteristiche interessanti, avrei voluto allenarlo anche in passato, è veloce e anche se gli piace maggiormente giocare a piede invertito può fare più ruoli. Vediamo il minutaggio che ha a disposizione, quando arrivano dei giocatori che sono fuori da un progetto non sono ancora al 100%”. Sul mercato: “Non vedo l’ora che il mercato chiuda, è giusto che ci pensi la società e il direttore. Io devo rendere al meglio i giocatori che ho a disposizione”.

