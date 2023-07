Capuano su Parisi: “È destinato a giocare ad alti livelli”

Ezio Capuano , attuale allenatore del Taranto con un passato anche nell’Avellino e nel Modena, ha speso belle parole nei confronti di Fabiano Parisi, giovane talento dell’Empoli: “Lo definii un extraterrestre – dice Capuano, che ha allenato il terzino quando sedeva sulla panchina dell’Avellino – chiunque prenda questo ragazzo farà il colpaccio. È destinato a giocare ad alti livelli. Tra gli italiani, Fabiano, è il più forte in assoluto in quel ruolo” ha detto il tecnico a Radio FirenzeViola. Poi dà un giudizio sulla Fiorentina: “Ha fatto un capolavoro. Italiano si è riconfermato, è uno dei migliori in Europa, considerando anche l’età. È arrivato in due finali e non meritava di perderle entrambe”.

Foto: Instagram Parisi