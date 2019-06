Empoli, Bucchi si presenta: “E’ una grande occasione”

Il neo allenatore dell’Empoli, Cristian Bucchi, ha parlato quest’oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione nel suo nuovo club. Queste le sue parole, riportate da Empolichannel.it: “Per me è una grande occasione, questa è una terra di grandi professionisti e di opportunità. Ho entusiasmo, voglia di fare e devo mescolare queste cose alla voglia di rivalsa della squadra per aprire il cassetto dove sono riposti i sogni. La Serie B è un campionato difficile. I miei predecessori? Giampaolo è stato il mio allenatore, ho studiato molto da lui. Mi sono confrontato anche con Martusciello, ma ho seguito pure Sarri e Andreazzoli. In B ci sono tante squadre forti, non possiamo pensare che l’Empoli possa fare un campionato a parte. Se qualcuno pensa di essere avvantaggiato per la storia che ha parte già sconfitto”.

Foto: twitter ufficiale Empoli