Empoli, Baldanzi out per Napoli e Under 21: trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra

Inizio di stagione molto complicato per Tommaso Baldanzi sotto il punto di vista degli infortuni. Questo il comunicato dell’Empoli che mette in evidenza l’esito degli esami dell’azzurro, che non solo sarà assente con il Napoli ma non potrà rispondere alla chiamata dell’Under 21. Ecco il comunicato:

Empoli Football Club comunica che il calciatore Tommaso Baldanzi ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra e non sarà disponibile per la gara di domani contro il Napoli oltre a non poter rispondere alla chiamata della Nazionale Under 21.

Foto: Instagram Baldanzi