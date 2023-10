Empoli-Atalanta, i convocati di Gasperini: out Zappacosta

Questa la lista dei giocatori convocata da Gian Piero Gasperini per la sfida del Castellani contro l’Empoli. Non c’è Zappacosta, out per un’influenza:

Portieri: Carnesecchi, Musso, Rossi.

Difensori: Bakker, Bonfanti, Djimsiti, Hateboer, Holm, Kolasinac, Ruggeri, Scalvini, Toloi, Zortea.

Centrocampisti: Adopo, De Roon, Ederson, Koopmeiners, Pasalic.

Attaccanti: De Ketelaere, Lookman, Miranchuk, Muriel, Scamacca.

Foto: Instagram Atalanta