Empoli FC comunica che l’amichevole programmata per sabato 31 luglio contro il Montevarchi è stata annullata. Gli azzurri scenderanno comunque in campo per il terzo test stagionale: alle ore 17.00, sempre sabato 31 al Castellani, si giocherà l’amichevole con il Montecatini.

FOTO: Logo Empoli