Empoli, ancora una vittoria nel segno di Destro: 2-1 contro il Pafos

L’Empoli vince contro il Pafos per 2-1. Decisivo, ancora una volta, Mattia Destro. La gara si è disputata a Wörgl, in Austria. Haas ha aperto le marcature al 4′ che deposita il pallone in rete dopo un ottimo scambio con Marin. All’11’ i ciprioti pareggiano con il gol di Al Ghaddioui. Poi ecco Destro che, al minuto 33′, porta di nuovo in vantaggio gli azzurri su assist di Bajrami, permettendo ai ragazzi di mister Zanetti di chiudere il primo tempo in vantaggio. Girandola di cambi per la seconda frazione di gara, ma il risultato finale non cambia. Dopo aver deciso la gara con il Trabzonspor, Destro risulta decisivo anche contro il Pafos, il messaggio chiaro: Destro vuol essere protagonista della prossima stagione dell’Empoli.

Foto: Twitter Empoli