Empoli, altro incidente d’auto per Niang

Come riportato sul sito ufficiale dell’Empoli, l’attaccante M’Baye Niang è stato coinvolto in un nuovo incidente stradale avvenuto in Via Busoni. Un Mercedes GLE grigio scuro si è andato a schiantare prima su un furgone in sosta, poi su un’auto parcheggiata poco dopo, con all’interno il conducente. A sua volta l’auto con all’interno il giocatore dell’Empoli e un’altra persona (non è chiaro chi fosse alla guida) ha colpito una terza auto in sosta e si è andato a schiantare contro il muro dell’edificio parrocchiale. Infine un quarto veicolo in sosta è stato coinvolto nell’impatto.

In quel momento al teatro si stavano svolgendo delle prove di uno spettacolo e il forte rumore ha richiamato fuori le ragazze ma anche tutte le persone dei palazzi che in quel momento erano ancora a tavola. Dai balconi si sono affacciate decine di persone, alcune di queste hanno raccontato la successiva dinamica dei fatti. Il conducente dell’auto in sosta è uscito dalla vettura urlando e inveendo verso la Mercedes.

È intervenuta la polizia e poco dopo anche i mezzi per spostare i veicoli coinvolti. Nel frattempo, dopo qualche ora, sono iniziate a circolare sui social foto dell’accaduto. Non ci sarebbero feriti secondo quanto raccolto al momento.

Niang sarà regolarmente a disposizione di Davide Nicola nell’allenamento pomeridiano di oggi in vista della sfida di domenica a Roma con la Lazio. Si attendono nuove ulteriori notizie dalle forze dell’ordine

Foto: niang sito empoli