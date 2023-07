Empoli, Accardi: “Oggi c’è l’opportunità di riscrivere la storia. Non ho ricevuto nessuna chiamata da altre squadre”

A Empoli conferenza stampa di presentazione dell’imminente stagione sportiva 2023-24, prende la parola il Direttore Sportivo Pietro Accardi, subito dopo l’introduzione del Presidente Fabrizio Corsi: “Quando ho iniziato questo percorso grazie all’intuizione del Presidente, io ho avuto un sogno. Provare a fare qualcosa che nessuno era riuscito a fare. Questo è stato il motore, oltre al rapporto che ho col Presidente. Viviamo in simbiosi, sento più lui che mia moglie. Oggi c’è l’opportunità di riscrivere la storia, ma il compito è difficile e stimolante”. Sulle voci di un suo potenziale addio: “Le chiacchiere mi hanno fatto piacere, perché significa che in questi anni qualcosa di buono è stato fatto. Detto questo, non ho ricevuto nessuna chiamata, ma l’importante era capire i progetti del Presidente. La priorità era per l’Empoli e così è stato. Un punto era dare continuità anche con Zanetti, successivamente abbiamo parlato delle altre situazioni”.

Foto: twitter-empoli