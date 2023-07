Emorragia cerebrale: le ultime sulle condizioni di Van der Sar

L’Ajax ha diramato un comunicato sulle condizioni di Edwin Van der Sar, ex portiere, 52 anni, colpito ieri da una emorragia cerebrale.

Questa la nota del club: “Per il momento Edwin van der Sar rimarrà in terapia intensiva. Le sue condizioni sono stabili, ma ancora preoccupanti – continua il club olandese -. L’Ajax condivide queste informazioni per conto di Annemarie van der Sar, la moglie di Edwin. La famiglia Van der Sar, insieme all’Ajax, è grata e profondamente toccata dai tanti messaggi di sostegno”.

Foto: twitter Ajax