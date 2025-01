EMMANUEL EMEGHA, FISICITÀ E GOL PER LO STRASBURGO

Emmanuel Emegha nasce a L’Aia, nei Paesi Bassi, il 3 febbraio 2003 da padre olandese e madre nigeriana. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dello Sparta Rotterdam, dopo due stagioni piene nella seconda squadra del club, lo Jong Sparta, esordisce nel mondo dei grandi il 13 settembre 2020, in piena pandemia, ma si ritaglia il suo spazio arrivando a raccogliere addirittura 35 presenze e tre reti in un singolo campionato.

Per Emmanuel Emegha lo Sparta Rotterdam è stato solamente un punto di inizio, anche perché dopo una stagione nel massimo campionato olandese si trasferisce all’Anversa. Al termine di un’annata non particolarmente positiva con una sola presenza raccolta, nel 2022 è passato allo Sturm Graz, dove tuttora milita, e nel primo anno in Austria ha segnato 9 reti in 24 presenze, togliendosi lo sfizio di segnare una rete anche in Europa League.

Nell’estate 2023 è passato allo Strasburgo, in Francia. E la prima stagione lo ha visto mettere a a segno 8 gol e fornire un assist in 28 presenze. Uno score che potrebbe migliorare in questa annata. Infatti, in solo 13 presenze, Emegha ha messo a segno 7 gol e 2 assist. Contribuendo in modo significativo al decimo posto dello Strasburgo.

Centravanti puro, una prima punta di ruolo, alto un metro e 95 è un attaccante molto fisico e longilineo, è in possesso di una notevole progressione palla al piede oltre a trovarsi a proprio agio nel gioco aereo dove può servire importanti sponde per i compagni.

