EMILIO NSUE, IL CAPOCANNONIERE “TUTTOFARE” DELLA COPPA D’AFRICA

La Coppa d’Africa è una competizione che regala, come sempre, grandi emozioni ed incredibili storie da raccontare. Ed anche questa edizione, conclusasi lo scorso 10 febbraio con la vittoria dei padroni di casa della Costa d’Avorio, non ha tradito le attese. Chiedere per informazione a Emilio Nsue, capace di far pregustare un’impresa storica alla selezione di cui è capitano, la Guinea Equatoriale, e allo stesso tempo di laurearsi capocannoniere della manifestazione alla “veneranda” età di 34 anni. Non un campione, ma un calciatore operaio. Un tuttofare, che si è adattato a quasi ogni genere di ruolo nella propria carriera. Dal centravanti, all’esterno di centrocampo fino al terzino di contenimento, ma la stragrande maggioranza delle volte con compiti più votati a difendere che non a graffiare.

Alla vigilia del torneo ci si attendeva infatti un exploit da parte di attaccanti più quotati come Osimhen, Lookman o Haller. E invece a prendersi le luci della ribalta è stato proprio l’attuale calciatore di proprietà dell’Intercity, modesto club di terza serie spagnola, autore di ben 5 reti su 4 partite complessive, tutte nella fase a gironi. “Sono ambizioso, ma ad essere sincero firmerei un contratto se ci fosse scritto che sarò il capocannoniere“, profetiche le sue parole pronunciate alla vigilia di una competizione, in cui la Guinea Equatoriale partiva certamente da sfavorita, essendo stata inserita nel girone con avversari ben più forti come Nigeria e Costa d’Avorio. La piccola selezione centroafricana, contro ogni pronostico, è però riuscita a superare il turno, centrando il primo posto del raggruppamento per la prima volta nella sua storia. E questo grazie soprattutto a Nsue. Fondamentale il suo contributo nel pareggio con Le Super Aquile, prima di scatenarsi letteralmente con una tripletta contro la Guinea Bissau, più anziano marcatore di sempre a realizzarla, ed una doppietta nel match vinto per 4-0 contro Gli Elefanti futuri campioni. Il sogno vittoria di Nsue e compagni si è infranto alla fine agli ottavi di finale per mano della Guinea, ma questo non gli ha precluso di diventare uno dei simboli di quest’ultima edizione di AFCON.

Nato a Maiorca da padre guineano ed madre spagnola, terzo per presenze (44) e primo per reti (22) nella storia della Guinea Equatoriale, Nsue è un calciatore classe ’89 robusto, alto 181cm per 79kg, versatile ed adattabile. Ha dimostrato, in quasi ogni esperienza, di essere un giocatore di grande importanza e talento, grazie a gol, assist e tanta leadership sul campo. E la sua carriera ne è di fatto un esempio di determinazione e perseveranza.