Emiliano Sala, arrestati due inglesi: avevano scattato foto dell’autopsia

A otto mesi di distanza dalla prematura dipartita di Emiliano Sala, attaccante che si era appena trasferito dal Nantes al Cardiff prima di rimanere vittima di un incidente aereo, in Inghilterra un uomo e una donna sono stati arrestati per aver disposto senza permesso del video dell’autopsia del 29enne, scattando alcune foto e inviandole via social network. Sherry Bray e Christopher Ashford, principale e impiegato in un’azienda che fornisce telecamere a circuito chiuso, sono stati condannati rispettivamente a 14 e 5 mesi di carcere. Come se non bastasse, la FIFA dovrà nei prossimi giorni anche prendere una decisione riguardo il contenzioso tra Nantes e Cardiff riguardo il pagamento dei 17 milioni pattuito per un trasferimento che purtroppo non è mai materialmente avvenuto.

