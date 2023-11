Emiliano Martinez: “Le immagini circolate dopo il Mondiale non mi rappresentano. Mbappé? Lo considero uno dei migliori al mondo”

Dopo essere stato fischiato martedì alla cerimonia del Pallone d’Oro, Emiliano Martínez è tornato a parlare della storica finale vinta dall’Argentina sui Bleus lo scorso dicembre. Mentre dopo quella partita nei festeggiamenti si è fatto beffe di Kylian Mbappé, questa volta il portiere argentino ha assunto una posizione più compiacente. In un’intervista a France Football, ha avuto parole al miele per il giocatore del PSG:

“Se Kylian mi ha fatto soffrire? Sì, c’è un motivo per cui è considerato uno dei migliori giocatori al mondo. Ho molto rispetto per lui come giocatore e come persona. Ovviamente ci sono immagini che sono state riprese e si è creato qualcosa che non ha nulla a che fare con la mia personalità. Kylian è un esempio da seguire. Questo ragazzo è un grande e ha già vinto una Coppa del Mondo con la Francia, oltre ad aver segnato una tripletta per me in finale. Credo che debba essere orgoglioso, così come i francesi. Se è il miglior attaccante contro cui abbia mai giocato? È chiaro che lo è. Quando Messi e Ronaldo si ritireranno, credo che prenderà il suo posto e vincerà molti Palloni d’Oro”.

Foto: Instagram Martinez