Emiliano Martinez: “Il gestaccio? Era per i tifosi francesi che mi hanno fischiato. L’arroganza non la tollero”

Protagonista in campo, con i rigori parati e purtroppo, anche per il gestaccio dopo aver vinto il trofeo come miglior portiere del Mondiale, Emiliano Martinez ha spiegato il motivo di quel gesto osceno, che ha fatto il giro del mondo.

“Era rivolto ai francesi. L’ho fatto perché i francesi mi hanno fischiato. L’arroganza non funziona con me”, ha detto Martinez a “La Red”.

Una versione che però non regge molto, visto che anche dopo la vittoria della Copa America 2021, in Brasile, fece un gesti simile, e in quell’occasione, si giocava in Brasile e con solo il 10% della capienza, per il Covid.

