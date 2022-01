EMIL BOHINEN, IL VICHINGO FIUTATO DA SABATINI

La Salernitana sarebbe molto vicina al norvegese di proprietà del CSKA Mosca Emil Bohinen, classe 1999 vero e proprio centrocampista moderno dotato di fisicità, tecnica, visione di gioco e spiccate qualità tattiche. Il nuovo direttore sportivo dei campani ha fiutato l’affare ed è pronto a portarlo a Salerno.

Figlio di Lars Bohinen, ex centrocampista del Blackburn, nonché compagno di squadra di Alan Shearer, Emil nasce in Inghilterra, precisamente a Derby, quando suo padre vestiva la maglia del Derby County.

Dopo l’intera la trafila nel settore giovanile dello Stabæk, squadra di prima divisione norvegese, Bohinen viene convocato in prima squadra per la prima volta nel 2015 senza, però, riuscire ad esordire. Esordio che non arriva nemmeno nel 2016, sebbene venga inserito stabilmente in prima squadra con 12 panchine in Eliteserien.

Nel 2017, a 18 anni, finalmente esordisce, raccogliendo appena 7 minuti complessivi in 3 gare. Dopo 11 gare, di cui 3 dal primo minuto nel 2019, nella stagione successiva conquista un posto da titolare, scendendo in campo in 29 occasioni e mettendo a segno 4 reti. Dopo 67 gare e 9 reti complessive con la maglia dello Stabæk, sul finire del 2020 si trasferisce in Russia al CSKA Mosca con cui, finora, è sceso in campo in 14 occasioni con due reti all’attivo.

Con la maglia della nazionale Bohinen ha rappresentato la Norvegia a livello Under-16, Under-17, Under-18, Under-20 e Under-21. Con la compagine Under-20 ha partecipato al mondiale 2019, in cui la Norvegia è stata eliminata al termine della fase a gironi.

Come posizione in campo predilige il ruolo di play davanti alla difesa ma si adatta bene anche nella posizione di centrocampista centrale in un centrocampo a quattro oppure di mezz’ala nel centrocampo a tre. All’occorrenza può essere utilizzato anche sull’out di destra, ruolo non naturale ma che può ricoprire grazie alle sue doti calcistiche.

Il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono aspetta con ansia il nuovo centrocampista per poter dare l’assalto alla lotta salvezza che vede la sua squadra rilegata all’ultimo posto, complice anche la penalizzazione di un punto inferta per la gara non disputata contro l’Udinese, che ha allontanato i campani dal quartultimo posto che ora dista 8 punti.

FOTO: instagram personale