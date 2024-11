Emery sulla Juventus: “Squadra forte in entrambe le fasi, senza Vlahovic sarà diversa”

Il tecnico dell’Aston Villa, Unai Emery, ha parlato della sfida di domani contro la Juventus, e delle condizioni degli infortunati. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“Sono molto forti in difesa, non solo con la palla ma anche senza palla. Stanno costruendo una squadra, cercando di mantenere il possesso e dominando le partite con la palla, ma in difesa cercando di essere forti in posizione. Forse con Vlahovic o senza Vlahovic potrebbe essere diverso. Le indisponibilità? Per domani ci saranno Konsa e Boubacar Kamara, ma non Onana e Ramsey”.

L’ex PSG manda poi un messaggio ai tifosi: “Godetevela. Vogliamo godercela, competere. Siamo qui in Champions League cercando di essere costanti”.

Foto: Instagram Aston Villa